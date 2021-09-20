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Граффити оружейников на жилых домах в Ижевске и предварительные итоги выборов в Госдуму: новости к этому часу

09:00, 20 сентября, 2021
Юрий Абашев
Граффити оружейников на жилых домах в Ижевске и предварительные итоги выборов в Госдуму: новости к этому часу
09:00, 20 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#граффити\n#выборы\n#животные
Фото: ИА «СУСАНИН»
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То, что произошло в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, товарищи. За окном сегодня осадков не ожидается. Воздух прогреется до +10 градусов.

Новые граффити

На фасадах жилых домов в Ижевске ко дню оружейника нанесли граффити с изображением ижевских оружейников. На доме у Вечного огня появился рисунок династии Лебедевых-Чаузовых  — рабочих концерна «Калашников». На другом граффити изображён прославленный конструктор Виктор Ионов, ветеран «Ижмаша». Планируется также создать изображение основателя оружейного завода Андрея Дерябина.

Киот у заправки

На месте въезда в Игру со стороны Ижевска строится киот. Год назад здесь, чуть ниже кладбища, появилась газозаправочная станция. Некоторые жители возражали против этого, объясняя близостью захоронений к объекту. Сейчас на месте заболоченного пустыря появилась благоустроенная территория с освещением.

Выборы в Госдуму

После подсчёта 50,02% протоколов УИК по федеральному округу партия «Единая Россия» набирают 46,11% голосов. Об этом сообщает «Интерфакс». По одномандатным округам после сведения 50,11% протоколов единороссы получают 85,78% (193 места).

Угроза существования

13 видов животных в России требуют срочных мер по сохранению, пишет «Газета.ru». В Минприроды составили список, в которые вошли: снежный барс, зубр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, сайгак, лошадь Пржевальского, амурский тигр, аргали, дзерен, стерх и белый медведь, а также охотоморские популяции гренландского и серого китов. Правительства для сохранения исчезающих видов заключило соглашения с бизнесом.

Лава у ворот

На испанском острове Пальма лава из вулкана Кумбре-Вьеха вплотную подошла к жилым домам и перекрыла дороги. Об этом сообщает телеканал «МИР 24». Извержение началось 19 сентября. Потоки лавовой массы по мнению правительства региона затронут жилые и лесные районы.

09:00, 20 сентября, 2021
Юрий Абашев
689
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#граффити\n#выборы\n#животные
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