Граффити оружейников на жилых домах в Ижевске и предварительные итоги выборов в Госдуму: новости к этому часу

То, что произошло в мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, товарищи. За окном сегодня осадков не ожидается. Воздух прогреется до +10 градусов.

Новые граффити

На фасадах жилых домов в Ижевске ко дню оружейника нанесли граффити с изображением ижевских оружейников. На доме у Вечного огня появился рисунок династии Лебедевых-Чаузовых — рабочих концерна «Калашников». На другом граффити изображён прославленный конструктор Виктор Ионов, ветеран «Ижмаша». Планируется также создать изображение основателя оружейного завода Андрея Дерябина.

Киот у заправки

На месте въезда в Игру со стороны Ижевска строится киот. Год назад здесь, чуть ниже кладбища, появилась газозаправочная станция. Некоторые жители возражали против этого, объясняя близостью захоронений к объекту. Сейчас на месте заболоченного пустыря появилась благоустроенная территория с освещением.

Выборы в Госдуму

После подсчёта 50,02% протоколов УИК по федеральному округу партия «Единая Россия» набирают 46,11% голосов. Об этом сообщает «Интерфакс». По одномандатным округам после сведения 50,11% протоколов единороссы получают 85,78% (193 места).

Угроза существования

13 видов животных в России требуют срочных мер по сохранению, пишет «Газета.ru». В Минприроды составили список, в которые вошли: снежный барс, зубр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, сайгак, лошадь Пржевальского, амурский тигр, аргали, дзерен, стерх и белый медведь, а также охотоморские популяции гренландского и серого китов. Правительства для сохранения исчезающих видов заключило соглашения с бизнесом.

Лава у ворот

На испанском острове Пальма лава из вулкана Кумбре-Вьеха вплотную подошла к жилым домам и перекрыла дороги. Об этом сообщает телеканал «МИР 24». Извержение началось 19 сентября. Потоки лавовой массы по мнению правительства региона затронут жилые и лесные районы.