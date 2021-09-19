К вечеру последнего дня выборов в Госдуму свои голоса отдали свыше 500 тысяч избирателей Удмуртии

Явка составила 44,51%.

Ижевск. Удмуртия. К 18:00 последнего дня выборов в Госдуму, 19 сентября, свое мнение выразили 518 646 жителей Удмуртии. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК Удмуртской Республики Вениамин Соломенников.

Явка по региону достигла 44,51%. В удмуртском округе №33 проголосовали 45,39% населения или 252 074 человека, в ижевском округе №34 - 43,71% или 266 572 человека.

В Ижевске в лидерах по-прежнему Октябрьский район - 38,92%. Меньше всего проголосовавших в Ленинском районе - 32,75%.

Среди городов активнее всего участие в выборах принимают жители Воткинска - 43,80%. В Глазове на избирательные участки пришли 42,68%, в Можге - 42,32%, Сарапуле - 41,66%.

«Массовый вброс жалоб и, самое главное, готовятся, по информации, какие-то провокационные действия на избирательных участках в двух ТИКах при подведении итогов голосования», - добавил Соломенников.

Для тех, кто еще не проголосовал, есть возможность прийти на участок до 20:00. После избирательные комиссии всех уровней приступят к подсчету голосов.

Напомним, все три дня в Удмуртии работали 1172 избирательных участка, которые находились под охраной 1800 правоохранителей. Около 500 участков оборудованы онлайн-камерами видеонаблюдения, остальные - видеорегистраторами. Камеры фиксируют места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, место подсчета голосов, а в ночные часы следят за сохранностью бюллетеней.

В первый день голосования участки посетели 15,48% избирателей. 17 сентября свой голос отдал и глава Удмуртии со своей супругой. Во второй день выборов явка достигла 28,19%.