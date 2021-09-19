На территории ижевского аэропорта будет расти частичка «Леса Победы»

В воздушной гавани Удмуртии прошел экологический субботник.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Лес Победы» прошла на территории ижевского аэропорта. Эколого-патриотический проект посвящен памяти павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Федеральный проект «Лес Победы» запущен 10 лет назад с целью патриотического и экологического воспитания. По мнению организаторов, забота об окружающей среде является выражением почтения к подвигу предков, сохранивших страну для будущих поколений.

В рамках акции в аэропорту Ижевска были высажены саженцы ели. Новая аллея появилась благодаря стараниям сотрудников «Ижавиа», также участниками экологической акции стали министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова и глава Завьяловского района Константин Русинов. Возглавил субботник председатель правительства республики Ярослав Семенов.

По словам руководителя регионального кабмина, в Удмуртии проводится большая работа по восстановлению лесов. Так, в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» хвойные породы деревьев высажены на площади более 11 тыс. га. В 2021 году восстановлено 5,4 тыс. га леса, до конца осени новыми посадками будет занято не менее 9,2 га, отметил Ярослав Семенов.