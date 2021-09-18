В Удмуртии второй день выборов в Госдуму прошёл без нарушений

Ситуация с кандидатом Сыровым требует отдельного разбирательства.





Ижевск. Удмуртия. Второй день выборов в Госдуму на территории Удмуртии прошёл без нарушений. Об этом сообщил председатель общественной палаты Удмуртской Республики Рашид Хуснутдинов.

«На сегодняшний день в штаб наблюдателей поступило восемь обращений граждан. В основном они касались навигации по участкам. Единственная проблемная ситуация возникла с кандидатом от КПРФ Александром Сыровым. Однако ситуация требует отдельного разбирательства», — подчеркнул Хуснутдинов.

Отметим, что за порядком на выборах следит около 1 800 стражей порядка. Они работают на каждом из 1 172 избирательных участков на территории Удмуртии. На сегодняшний день эксцессов не зафиксировано.