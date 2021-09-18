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В Удмуртии второй день выборов в Госдуму прошёл без нарушений

19:40, 18 сентября, 2021
В Удмуртии второй день выборов в Госдуму прошёл без нарушений
19:40, 18 сентября, 2021
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#Госдума
Фото: ИА «СУСАНИН»
344
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Ситуация с кандидатом Сыровым требует отдельного разбирательства.

Ижевск. Удмуртия. Второй день выборов в Госдуму на территории Удмуртии прошёл без нарушений. Об этом сообщил председатель общественной палаты Удмуртской Республики Рашид Хуснутдинов. 

«На сегодняшний день в штаб наблюдателей поступило восемь обращений граждан. В основном они касались навигации по участкам. Единственная проблемная ситуация возникла с кандидатом от КПРФ Александром Сыровым. Однако ситуация требует отдельного разбирательства», — подчеркнул Хуснутдинов.

Отметим, что за порядком на выборах следит около 1 800 стражей порядка. Они работают на каждом из 1 172 избирательных участков на территории Удмуртии. На сегодняшний день эксцессов не зафиксировано.

19:40, 18 сентября, 2021
344
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#Госдума
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