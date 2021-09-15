Лидера КПРФ Геннадия Зюганова попросили разобраться в «торговле мандатами» в Удмуртии

К главе парламентской партии обратился экс-глава фракции коммунистов в Госсовете Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Председателя КПРФ Геннадия Зюганова попросили разобраться с «торговлей мандатами» в удмуртском отделении партии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение экс-главы фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексея Конорюкова.

«Уважаемый Геннадий Андреевич, в очередной раз прошу вас прекратить эту вакханалию и навести порядок в удмуртском региональном отделении КПРФ. На сегодняшний день в удмуртском республиканском отделении КПРФ наблюдается раскол, люди уходят из партии», — говорится в видеообращении Конорюкова.

Он также рассказал, что 21 августа был исключён из партии с нарушением всех уставов и по выдуманным причинам.

Напомним, что с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. Парламент будет избран на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно пройдут выборы глав девяти регионов.