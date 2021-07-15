Итоги дня: уголовное дело после трагедии на «Ижводоканале» и перенос долгожданной премьеры драмтеатра Удмуртии

О самых главных новостях четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии положительные тесты получили еще 140 жителей Удмуртии. Пять пациентов скончались.
Отложили:
Русский драмтеатр Удмуртии перенес премьеру спектакля «Вий / За чертой». Причиной стала болезнь одного из артистов.
Ограничение:
С 15 июля в Ижевске на два месяца ограничат движение по улице Нижней. Энергетики обновят 1 км труб.
Дороги:
Улица Димитрова в Ижевске станет односторонней. Проехать можно будет только от переулка Северного до улицы Майской.
Уголовное дело:
В Ижевске после гибели рабочего планируют проверить все объекты «Ижводоканала», на которых идет ремонт. Возбуждено уголовное дело.
От Удмуртии:
Педагог из Ижевска представит Удмуртию на конкурсе «Воспитатель года России». Татьяна Хрумало преподает в школе №256 для детей с нарушением зрения.
Образование в села:
Еще 13 учителей отправятся преподавать в села Удмуртии с 1 сентября. По программе «Земский учитель» они получат 1 млн рублей.