Итоги дня: уголовное дело после трагедии на «Ижводоканале» и перенос долгожданной премьеры драмтеатра Удмуртии

О самых главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии положительные тесты получили еще 140 жителей Удмуртии. Пять пациентов скончались.

Отложили:

Русский драмтеатр Удмуртии перенес премьеру спектакля «Вий / За чертой». Причиной стала болезнь одного из артистов.

Ограничение:

С 15 июля в Ижевске на два месяца ограничат движение по улице Нижней. Энергетики обновят 1 км труб.

Дороги:

Улица Димитрова в Ижевске станет односторонней. Проехать можно будет только от переулка Северного до улицы Майской.

Уголовное дело:

В Ижевске после гибели рабочего планируют проверить все объекты «Ижводоканала», на которых идет ремонт. Возбуждено уголовное дело.

От Удмуртии:

Педагог из Ижевска представит Удмуртию на конкурсе «Воспитатель года России». Татьяна Хрумало преподает в школе №256 для детей с нарушением зрения.

Образование в села:

Еще 13 учителей отправятся преподавать в села Удмуртии с 1 сентября. По программе «Земский учитель» они получат 1 млн рублей.