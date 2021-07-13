В Ижевске скончалась бывшая главврач городской поликлиники № 2 Нина Капачинская

Женщине было 64 года.

Ижевск. Удмуртия. Ушла из жизни экс-главврач ижевской городской поликлиники № 2 Нина Капачинская. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Медику было 64 года. Прощание пройдёт 14 июля в 09:45 по адресу: улица Гольянский посёлок, 8.

Нина Капачинская родилась 3 мая 1957 года в селе Тыловай Дебёсского района в семье служащего. В 1983 году окончила Ижевский медицинский институт и начала работать врачом-интерном в МСЧ № 1. С 1984 года работала в МСЧ № 9, пройдя путь от цехового терапевта до заместителя главного врача по врачебно-трудовой экспертизе. В 2008 году заняла пост главного врача Городской поликлиники № 2, которую возглавляла до 2019 года.