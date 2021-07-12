Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

От нового министра внутренних дел Удмуртии потребовали контролировать работу дежурных частей

16:00, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
От нового министра внутренних дел Удмуртии потребовали контролировать работу дежурных частей
16:00, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
1884
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#МВД Удмуртии
Фото: Александр Бречалов. Twitter.
1884
0

Руководить региональным министерством назначили полковника полиции Максима Тихонова.

Ижевск. Удмуртия. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обозначил приоритетные направления в работе нового начальника МВД по Удмуртской Республике Максима Тихонова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев поручил уделить внимание состоянию учётно-регистрационной дисциплины, а также держать на постоянном контроле вопросы работы дежурных частей, как первичного звена в деле раскрытия преступлений по горячим следам.

Глава ведомства отметил, что Тихонову необходимо активизировать работу по противодействию коррупции, экономическим преступлениям и незаконному обороту наркотиков.

Напомним, что приказ о назначении Максима Тихонова на должность министра внутренних дел Удмуртии был подписан Владимиром Путиным 2 июля. До этого полковник полиции служил замначальника УМВД России по Калужской области.

16:00, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
1884
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#МВД Удмуртии