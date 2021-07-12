От нового министра внутренних дел Удмуртии потребовали контролировать работу дежурных частей

Руководить региональным министерством назначили полковника полиции Максима Тихонова.

Ижевск. Удмуртия. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обозначил приоритетные направления в работе нового начальника МВД по Удмуртской Республике Максима Тихонова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев поручил уделить внимание состоянию учётно-регистрационной дисциплины, а также держать на постоянном контроле вопросы работы дежурных частей, как первичного звена в деле раскрытия преступлений по горячим следам.

Глава ведомства отметил, что Тихонову необходимо активизировать работу по противодействию коррупции, экономическим преступлениям и незаконному обороту наркотиков.

Напомним, что приказ о назначении Максима Тихонова на должность министра внутренних дел Удмуртии был подписан Владимиром Путиным 2 июля. До этого полковник полиции служил замначальника УМВД России по Калужской области.