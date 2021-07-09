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В Шаркане повторно проверили центральный пруд после жалоб отдыхающих

09:50, 09 июля, 2021
Анна Торхова
В Шаркане повторно проверили центральный пруд после жалоб отдыхающих
09:50, 09 июля, 2021
Анна Торхова
1479
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#пруды\n#отдых
Фото: Василий Муклин (ВКонтакте)
1479
0

По словам жителей, у них появились высыпания на коже.

Шаркан. Удмуртия. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Воткинска повторно проверили центральный пруд Шаркана. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Шарканского района Василий Муклин.

Отдыхающие жаловались, что после купания в водоеме у них появлялись высыпания на теле.

Пробы воды и грунта вновь взяли на проверку. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза показала, что материалы соответствуют всем нормативам и правилам. Купаться в центральном пруду безопасно.

Напомним, всего на территории Удмуртии открыто 13 мест отдыха у воды.

09:50, 09 июля, 2021
Анна Торхова
1479
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#пруды\n#отдых