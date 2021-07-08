Старт фестиваля на родине Чайковского в Удмуртии и обстрел посольства США в Ираке: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия»! Начинаем день с утреннего обзора.

Фестиваль

В Удмуртии начался 64-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского». Он пройдёт с 8 по 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Впервые концерты состоятся в формате «open-air» на открытых площадках республики, а также в концертных залах Ижевска, Воткинска и Сарапула.

Главной площадкой станет стадион «Динамо» в Ижевске. Тут пройдёт концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

Рост цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост цен на стройматериалы в России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

ФАС проверит крупные компании, занимающиеся строительством, и основных производителей стройматериалов. Специалисты выяснят причины роста цен. Кроме того, будет идти мониторинг цен на бетон, кирпич, древесину и ПВХ-продукцию.

Напомним, что за текущий год стройматериалы подорожали на 19,63%, только за июнь цены подскочили на 6,75%.

В режиме ЧС

Олимпийские игры в Токио пройдут в режиме ЧС. Он вводится с 12 июля по 22 августа в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Из-за ограничений на любых массовых мероприятиях должно быть не больше половины зрителей. Максимальное их число не должно превышать 5 тыс. человек. При этом все должно закончиться до девяти часов вечера. Иностранных болельщиков на Играх не будет.

Как в таких условиях будет проходить Олимпиада в Токио, сегодня обсудят организаторы. Ранее они заявляли, что в случае введения режима чрезвычайной ситуации местных болельщиков не пустят на стадионы.

Обстрел посольства

Посольство США в Ираке в ночь на 8 июня подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает «Газета.ru».

Система ПВО посольства среагировала на атаки, когда по территории дипмиссии были запущены две ракеты.

Перед этим обстрелу подверглась иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. Минимум 14 ракет попали в авиабазу. Ответственность за удары никто не взял.