Итоги дня: тонны изъятого контрафактного алкоголя в Сарапуле и список спортсменов Удмуртии на Олимпиаду в Токио

О самых интересных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус выявили еще у 129 жителей. За сутки скончались 5 пациентов, которые проходили лечение от ковида.

Прикрыли:

В Сарапуле изъяли 5 тонн контрафактного алкоголя. Производством поддельного коньяка и водки в промышленных масштабах занимались 4 человека.

Вопрос решается:

Школу №51 в Ижевске могут снести. Второй вариант, который рассматривают власти – построить новое здание на месте бараков. В сентябре среди родителей учеников проведут опрос – что делать с учреждением 1960-х годов постройки.

Наши:

Спортсмены из Удмуртии поедут на Олимпиаду в Токио. Списки уже утвердили.

Суд:

Жительница Ижевска отсудила у перевозчика 5 тыс. рублей за ушибленное колено. Пенсионерка упала в трамвае, когда он трогался.

Не проехать:

Участок улицы Пушкинской перекроют с 9 июля для ремонта теплотрасс. Общественный транспорт направят по другим улицам.