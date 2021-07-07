Итоги дня: тонны изъятого контрафактного алкоголя в Сарапуле и список спортсменов Удмуртии на Олимпиаду в Токио

О самых интересных новостях среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус выявили еще у 129 жителей. За сутки скончались 5 пациентов, которые проходили лечение от ковида.
Прикрыли:
В Сарапуле изъяли 5 тонн контрафактного алкоголя. Производством поддельного коньяка и водки в промышленных масштабах занимались 4 человека.
Вопрос решается:
Школу №51 в Ижевске могут снести. Второй вариант, который рассматривают власти – построить новое здание на месте бараков. В сентябре среди родителей учеников проведут опрос – что делать с учреждением 1960-х годов постройки.
Наши:
Спортсмены из Удмуртии поедут на Олимпиаду в Токио. Списки уже утвердили.
Суд:
Жительница Ижевска отсудила у перевозчика 5 тыс. рублей за ушибленное колено. Пенсионерка упала в трамвае, когда он трогался.
Не проехать:
Участок улицы Пушкинской перекроют с 9 июля для ремонта теплотрасс. Общественный транспорт направят по другим улицам.