«Горячий» танец в круглом фонтане Ижевска, апелляции по итогам ЕГЭ и уход американцев из Афганистана: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия.Доброе утро, Удмуртия»! Начинаем день недели начинаем с утреннего обзора.

Приём на доску

В Удмуртии начат приём документов по выдвижению кандидатов для занесения на Доску почета Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Приём документов продлится до 10 сентября. Сделать это можно по адресу: улица Лихвинцева, 25, кабинет № 229. Ознакомиться с положением о Доске почета республики можно на сайте главы и правительства.

Танцы в фонтане

В круглом фонтане на Центральной площади Ижевска несколько девушек исполнили захватывающий танец. Видео появилось на странице одной из участниц в Instagram.

«Бодрое утро понедельника выглядит так», — гласит подпись к видео.

Апелляции

Около 13 тыс. апелляций получил Рособрнадзор по итогам ЕГЭ в этом учебном году. Об этом сообщает «Газета.ru».

Удовлетворено примерно 3 тыс. апелляций. Наибольшее количество было подано по математике профильного уровня — 5588, по русскому языку — 4225, по химии и по литературе — чуть более 1000.

По-французски

США покинули одну из крупнейших афганских авиабаз этой ночью, отключив электричество и не уведомив нового афганского командира базы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм ... и, наконец, к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден и они уже покинули Баграм», — заявил агентству новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Отмечается, что на аэродром, находящийся в часе езды от Кабула, уже успели вторгнуться мародёры, которые грабили казармы.