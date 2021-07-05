Ижевские пенсионеры смогут ездить со скидкой на пригородных маршрутах при безналичной оплате

Терминалы обучены оплате половины стоимости проезда.

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля ижевские пенсионеры и лица предпенсионного возраста (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет) смогут ездить в пригородных автобусах с 50-процентной скидкой. Об этом сообщает АО «ИПОПАТ» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Скидка действует при безналичной оплате. Ранее в акции принимали только наличные, но технологии развиваются — и теперь терминалы обучены оплате половины стоимости проезда.

Кондукторы и водители автобусов будут указывать начальную и конечную точки маршрута пассажира.

Скидка предоставляется на пригородных маршрутах с 1 мая по 1 октября. Пенсионеры должны иметь при себе пенсионное удостоверение или справку о пенсии, а также паспорт. Лица предпенсионного возраста — только паспорт.