В Ижевске планируется строительство нового здания школы № 61

В 2021 году появится эскизный проект.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может начаться строительство нового здания школы № 61. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

«Школа №61, несмотря на возраст, продолжает принимать детей. Согласно стратегии развития города, здесь предполагается строительство нового здания – почти в 2 раза больше по вместимости, чем имеющееся», — написал Бекмеметьев.

В 2021 году планируется подготовить эскизный проект, затем стартует формирование сметной документации. По словам главы города, если всё пойдёт по плану, то строительство может начаться через два года.

Отметим, что школа № 61 была создана в 1960 году.