Ижевские медалисты, запрет выхода кошек в Австралии и возраст рождения первенца в России: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Новый спортобъект

В Грахово открылись новые школьный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Стройка объектов началась ещё в 2020 году. На стадионе сделали два футбольных поля, а также трибуны на 800 человек, беговые дорожки и площадки для игр в волейбол и баскетбол. Спорткомлпекс оборудован в том числе раздевалками и медкабинетом.

Отметим, что сейчас в Граховском районе проходят летние сельские игры.

Прощай, школа

В 2021 году 320 ижевчан закончили школу с медалью «За особые успехи в учении». Об этом сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего из школ выпустились 2 793 ученика. Из них золотую медаль Российской Федерации получат 239 выпускников, а серебряные медали Ижевска вручат 81 ученику.

Кошкин дом

Кот Рыжик ищет себе новых хозяев. Когда-то он жил в ужасных условиях в квартире с 50-ю кошками. Сейчас ситуация изменилась: полуторагодовалый котик чувствует себя прекрасно, имеет все необходимые прививки и ест почти что всё подряд. Пушистик готов стать вашим новым другом или членом семьи.

Выходить запрещено

Власти австралийского города Нокс ввели комендантский час для кошек. Об этом пишут «Известия».

Так, домашним питомцам запретили выходить из дома круглосуточно. Городские власти хотят обезопасить братьев наших меньших от хищных птиц, опоссумов и рептилий. С 1 марта 2022 года за нарушение грозит штраф 500 австралийских долларов (порядка 27 тыс. рублей). Хозяева котиков остались недовольны таким решением.

Возраст для первенца

В 2020 году женщины в России рожали первенца в среднем в 25 лет. Такую статистику со ссылкой на Росстат привёл RT.

У женщин в возрасте 25 лет родилось 39,4 тыс. детей. У тех, кому было 24 и 26 — 37,4 тыс. и 37,1 тыс. соответственно. Кроме того, раскрыт возраст самых молодых матерей первенцев: им было 12 лет. Первый ребёнок также появился в семье женщины 59 лет.

31 год — частый возраст для рождения второго ребёнка. Третьего и четвёртого женщины в России рождают в 33 года. Пятого и далее — 35 и выше лет.