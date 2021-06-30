Жителям Можги разрешили купаться в городском пруду

На водоем получены все санитарно-эпидемиологические заключения.

Можга. Удмуртия. В Можге 29 июня открыли пляжный сезон. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Михаил Трофимов.

Городской пруд - единственное место в Можге, где разрешено купаться. Ранее пруд обследовали водолазы, специалисты провели санобработку и благоустроили пляж. В июне на пруд получены все санитарно-эпидемиологические заключения.

Для безопасности у водоема работают спасатели, а для детей отведено отдельное место.

По информации Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, в регионе открыто 13 пляжей. Так, городские пляжи подготовлены в Можге, Ижевске, Воткинске, Глазове. В список также вошли пляж на «Чекериле», пруд в поселке Яр, в селе Пудем, пляж на реке Иж в Ягане, центральный пруд в Шаркане, водоем в Грахово, в селе Балдейка Кизнерского района, деревне Пазял Можгинского района, а также пляж на реке Чепце в Дебесах.