Лучшие учителя Удмуртии, экологический транспорт в Канаде и дикий медведь в Сочи: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Лучшие учителя

38 учителей Удмуртии победили в конкурсе «На присуждение премий лучшим учителям за достижения педагогической деятельности в 2021 году». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Участие в конкурсе принимали педагоги из разных образовательных организаций. В качестве критериев отбора выделили: наличие у учителя собственной методической программы по преподаваемому предмету, высокие показатели его учеников и другое. 13 из 38 лучших педагогов Удмуртии получат федеральную премию.

Кошкин дом

Белая кошечка с чёрными пятнами на ушах ищет новых хозяев, которые будут о ней заботиться. Ей 3-4 месяца от роду.

С возращением

В Игринском районе Удмуртии началась установка новой водонапорной башни. Об этом сообщил глава муниципального образования Александр Чирков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, сооружение было установлено в марте 2020 года, спустя год оно упало. Глава муниципалитета сообщал в марте 2021 года, что работы по изготовлению и замене башни проведёт подрядчик. На прошлой неделе завершились сварочные и подготовительные работы.

Близки к экологии

Канадские власти стремятся сделать транспорт экологичным, поэтому к 2035 году в стране разрешат продавать автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-министра финансов страны Мона Фортье.

Введение в Канаде экологического транспорта позволит сократить выбросы двуокиси углерода на 40-45% к 2030 году и до 0% — к 2050 году.

Вышел к людям

В Сочи дикий медведь вышел к жилым кварталам. Об этом сообщают РенТВ.

В дежурную часть полицейского отделения позвонила постоялец одной из гостиниц в Лазаревском районе. Она сообщила, что видела медведя, шедшего со стороны очистных сооружений к местам отдыха людей. Лесники отогнали хищника, однако позже его заметили на другом конце города — в Адлерском районе.