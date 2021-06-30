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Лучшие учителя Удмуртии, экологический транспорт в Канаде и дикий медведь в Сочи: что произошло минувшей ночью

09:00, 30 июня, 2021
Андрей Бирюков
Лучшие учителя Удмуртии, экологический транспорт в Канаде и дикий медведь в Сочи: что произошло минувшей ночью
09:00, 30 июня, 2021
Андрей Бирюков
568
0
#Удмуртия\n#образование\n#кошки\n#Игра\n#экология\n#медведи
Фото: unsplash.com
568
0

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения. 

 

Лучшие учителя

38 учителей Удмуртии победили в конкурсе «На присуждение премий лучшим учителям за достижения педагогической деятельности в 2021 году». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики. 

Участие в конкурсе принимали педагоги из разных образовательных организаций. В качестве критериев отбора выделили: наличие у учителя собственной методической программы по преподаваемому предмету, высокие показатели его учеников и другое. 13 из 38 лучших педагогов Удмуртии получат федеральную премию.  

 

Кошкин дом 

Белая кошечка с чёрными пятнами на ушах ищет новых хозяев, которые будут о ней заботиться. Ей 3-4 месяца от роду. 

 

 

С возращением

В Игринском районе Удмуртии началась установка новой водонапорной башни. Об этом сообщил глава муниципального образования Александр Чирков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, сооружение было установлено в марте 2020 года, спустя год оно упало. Глава муниципалитета сообщал в марте 2021 года, что работы по изготовлению и замене башни проведёт подрядчик. На прошлой неделе завершились сварочные и подготовительные работы. 

 

Близки к экологии

Канадские власти стремятся сделать транспорт экологичным, поэтому к 2035 году в стране разрешат продавать автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-министра финансов страны Мона Фортье.

Введение в Канаде экологического транспорта позволит сократить выбросы двуокиси углерода на 40-45% к 2030 году и до 0% — к 2050 году.  

 

Вышел к людям

В Сочи дикий медведь вышел к жилым кварталам. Об этом сообщают РенТВ

В дежурную часть полицейского отделения позвонила постоялец одной из гостиниц в Лазаревском районе. Она сообщила, что видела медведя, шедшего со стороны очистных сооружений к местам отдыха людей. Лесники отогнали хищника, однако позже его заметили на другом конце города — в Адлерском районе. 

09:00, 30 июня, 2021
Андрей Бирюков
568
0
#Удмуртия\n#образование\n#кошки\n#Игра\n#экология\n#медведи