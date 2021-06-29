Умер автор известных настенных панно в Ижевске Борис Вифлеемский

Его работы можно увидеть на «брежневках» в разных районах города.

Ижевск. Удмуртия. Скончался заслуженный работник культуры, художник Борис Вифлеемский, известный как автор множества настенных панно в Ижевске. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил исследователь архитектурного наследия Прикамья Михаил Курочкин.

Борис Вифлеемский работал в третьей мастерской Удмуртгражданпроекта и на Худграфе УдГУ. В Ижевске он создал серию фасадных панно на жилых домах 467 серии.



Работа Бориса Вифлеемского на фасаде дома №29 по улице Клубной.