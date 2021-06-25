Итоги дня: беспечность велосипедистов Ижевска и отмена массовых мероприятий в Удмуртии

О самых интересных новостях прошедшей пятницы.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 25 июня коронавирус подтвердился у 75 жителей Удмуртии. Выздоровел 41 пациент, скончался 76-летний мужчина.

Опасно:

В Удмуртии из-за жары вновь ввели запрет на посещение лесов. Ограничение касается 20 районов.

Поехали:

В Ижевске сотрудники ГИБДД только за 1 час рейда оштрафовали 9 велосипедистов. Чаще всего нарушители пересекают проезжую часть не спешившись.

Причина в ковиде:

На фан-зоне парка Кирова в Ижевске отменили все массовые мероприятия. Отказаться пришлось и от трансляций ЧЕ-2020.

Задача:

Промышленным предприятиям Удмуртии рекомендовали привить от ковида 60% работников. Профсоюзы рекомендуют предприятиям оплачивать сотрудникам ПЦР-тесты на коронавирус и давать выходной после прививки.

Обман:

В Ижевске мошенница обменяла у пожилых женщин 135 тыс. рублей на билеты «Банка приколов». Все случаи произошли на улице Коммунаров.

Погода:

До конца июня погода в Удмуртии не изменится. Днем ожидается до +33 градусов.