В День памяти и скорби в ижевской школе прошел урок мужества

Больше всего школьников заинтересовал фонарик с разными видами сигналов.

Ижевск. Удмуртия. В школе № 61 Ижевска в День памяти и скорби прошел урок мужества. В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны перед ребятами выступили ветераны группы советских войск в Германии (ГСВГ).

Каждому человеку необходимо знать историю своей страны, помнить важные и трагические события. Чтобы сохранить память о них, младшее поколение должно изучать эту информацию. В самом начале урока председатель регионального совета организации Геннадий Берестов призвал детей беречь мир и стабильность.

Слушателям рассказали про различные приборы времен войны, существование многие из которых стало открытием для подрастающего поколения. На уроке можно было увидеть военную форму разных периодов, солдатские атрибуты, технику и старые машины. Больше всего ребята интересовались фонариком с разными видами сигналов, который они по ошибке приняли за фотоаппарат. Также школьники с интересом рассматривали телефоны для связи с командиром и командой. Дети узнали сведения о кодировке сообщений и смене их значений, чтобы никто из противников не мог распознать передаваемую информацию.

Подготовила Юлия Мутных