Пассажирам автобусов Ижевска разъяснили, почему смс о списании не приходит сразу

Данные выгружают только после окончания рейса.

Ижевск. Удмуртия. В ИПОПАТе рассказали о безналичной оплате в автобусах Удмуртии. Об этом сообщает перевозчик.

Один из частых вопросов пассажиров, почему банковская карта не читается с первого раза. Так, карту нужно прикладывать к терминалу плотно и не убирать до тех пор, пока не прозвучит сигнал или не начнется печать билета. Если оплата не прошла, карту можно приложить вновь, деньги не спишутся дважды, поскольку в программном обеспечении предусмотрена защита от двойного списания. При попытках несколько раз оплатить одной и той же картой, на экране терминала появится надпись: «Вы уверены, что хотите оплатить второй раз?». Операция пройдет только после подтверждения кондуктора.

Еще один страх пассажиров - не приходит смс о списании. Причина в том, что аппараты работают в режиме офлайн, все действия терминал запоминает. Данные передаются в банк только после окончания рейса, когда кондуктор выгрузит информацию. Только тогда человеку придет смс.

Напомним, оплата по «безналичке» выйдет дешевле, чем за наличные.