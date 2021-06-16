Бег с коромыслом и выбор Батыра: на ипподроме Ижевска пройдет Сабантуй

Гостей ждут 19 июня.

Ижевск. Удмуртия. Сабантуй отметят на ипподроме Ижевска 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Национальный праздник татарского и башкирского народов включит в себя традиционные состязания: бои мешками на бревне, схватки силачей, самые смелые и сильные участники заберутся на гладкий столб за подарком.

В 10:40 начнутся показательные выступления.

На 11:00 намечено открытие Сабантуя, начнут работать ярмарки, аттракционы.

Через полчаса на состязания на лошадях выйдут наездники.

С 12:30 до 16:00 гостей ждет концерт.

В это же время, до 15:00, пройдут соревнования «Вертикальный шест», «Бой горшок», армспорт, также участники будут перетягивать канат, бегать с коромыслами, яйцом в ложке.

Кульминацией станет борьба «Корэш» в 5 весовых категориях. Именно здесь будет выбран самый сильный Батыр и самый быстрый наездник. Начало в 12:30.

В 16:00 пройдет награждение абсолютного Батыра.

В доме народного творчества «Спартак» тоже отметят праздник «Кичке Сабантуй». Горожан ждут в 18:00 в сквере.