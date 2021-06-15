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Итоги дня: пожары в Удмуртии и смена руководства ИжГТУ

18:00, 15 июня, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: пожары в Удмуртии и смена руководства ИжГТУ
18:00, 15 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожары\n#погода\n#ИжГТУ\n#автобус\n#сад
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
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О самых главных новостях прошедшего вторника.

Ижевск. Удмуртия. Еще 40 жителей Удмуртии узнали, что у них ковид. В то же время 40 пациентов выздоровели, их выписали. 

Пожары:

Сразу два серьезных возгорания произошло в Удмуртии во вторник. Под Ижевском загорелся автобус, а на проезде Дерябина спасатели боролись с возгоранием в одном из цехов.

Все под контролем:

Власти Удмуртии пока не планируют разворачивать дополнительные койки для больных ковидом. В настоящее время мощности задействованы на 77,6%.

Устраняют:

На месте провала на улице Гагарина в Ижевске ранее была выгребная яма. Участок засыплют и восстановят в течение трех дней.  

Национальный стиль:

В Ижевске открыли этнический «Удмуртский сад». В знак уважения к традициям народа гости посадили рябину, которая будет защищать сад от злых духов. 

По собственному желанию:

Валерий Грахов покинул пост ректора ИжГТУ. Доктор экономических наук руководил вузом с 2017 года.

Погода:

В среду, 16 июня, в Удмуртии будет жарко – до +31 градуса. С 17 июня придет прохладный воздух.

18:00, 15 июня, 2021
Анна Торхова
436
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожары\n#погода\n#ИжГТУ\n#автобус\n#сад