Итоги дня: пожары в Удмуртии и смена руководства ИжГТУ

О самых главных новостях прошедшего вторника.

Ижевск. Удмуртия. Еще 40 жителей Удмуртии узнали, что у них ковид. В то же время 40 пациентов выздоровели, их выписали.

Пожары:

Сразу два серьезных возгорания произошло в Удмуртии во вторник. Под Ижевском загорелся автобус, а на проезде Дерябина спасатели боролись с возгоранием в одном из цехов.

Все под контролем:

Власти Удмуртии пока не планируют разворачивать дополнительные койки для больных ковидом. В настоящее время мощности задействованы на 77,6%.

Устраняют:

На месте провала на улице Гагарина в Ижевске ранее была выгребная яма. Участок засыплют и восстановят в течение трех дней.

Национальный стиль:

В Ижевске открыли этнический «Удмуртский сад». В знак уважения к традициям народа гости посадили рябину, которая будет защищать сад от злых духов.

По собственному желанию:

Валерий Грахов покинул пост ректора ИжГТУ. Доктор экономических наук руководил вузом с 2017 года.

Погода:

В среду, 16 июня, в Удмуртии будет жарко – до +31 градуса. С 17 июня придет прохладный воздух.