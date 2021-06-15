Три этнопроекта из Удмуртии получат поддержку из фонда президентских грантов

Школьников республики будут учить вести видеоблоги и снимать мультфильмы на удмуртском языке.

Ижевск. Удмуртия. Этнокультурные проекты из Удмуртии получат финансирование из федерального бюджета. Накануне Дня России были подведены итоги второго конкурса фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба республиканского министерства национальной политики.

Благодаря победе в этом конкурсе в республике продолжит работу «Школа удмуртских блогеров». Этот проект представил ресурсный центр «КУАРА». Общественная организация получит грант в размере около 500 тыс. рублей на реализацию образовательной программы для школьников, владеющих удмуртским языком. Ребят будут учить навыкам ведения видеоблогов, созданию качественного контента на родном языке и его продвижению в социальных сетях.

Также на средства президентского гранта в республике заработает сеть детских мультипликационных студий. Проект «УдМульт» разработан региональной ассоциацией телерадиовещателей. Более 500 тыс. рублей из федерального бюджета будет направлено на поддержку преподавателей и юных участников мультстудий в сельских районах и развитие детской анимации на удмуртском языке.

Воссозданию музыкальных традиций бесермян посвящен проект «Звуки прошлого». Он подготовлен Центром возрождения бесермянской культуры и получит грант на сумму 1,2 млн рублей. В рамках проекта в республике продолжится работа по восстановлению традиционных музыкальных инструментов, в том числе таких уникальных как бесермянская волынка – быз. Будет организовано и обучение исполнителей.

И добавим, всего этом году на конкурс грантов президента России было подано свыше 12 тыс. заявок. Более 2 тыс. некоммерческих организаций получат на реализацию своих социальных проектов 4,2 млрд рублей.