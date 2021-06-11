Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Движение в центре Ижевска перекроют на время проведения Большого хорового собора 11 июня

10:10, 11 июня, 2021
Юрий Абашев
Движение в центре Ижевска перекроют на время проведения Большого хорового собора 11 июня
10:10, 11 июня, 2021
Юрий Абашев
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц
Фото: ИА «СУСАНИН»
112
0

Ограничение начнёт действовать с 18:00.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 11 июня, у храма Александра Невского в Ижевске пройдёт фестиваль духовной музыки «Большой хоровой собор». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, движение в центре города в связи с этим ограничат.

Совместное выступление симфонического оркестра Удмуртии «Симфония» и сводного хора профессиональных коллективов из Екатеринбурга, Ижевска, Нижнего Новгорода и Перми начнётся в 21:00. Солисткой выступит Анастасия Богачева, артистка государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Для проведения мероприятия движение всех видов транспорта ограничат на отрезке улицы Максима Горького от улицы Карла Либкнехта до улицы Бородина с 19:00 до 23:00. На это же время перекроют участки улиц Советская и Ленина от улицы Максима Горького до улицы Красной.

8HY0W0ln8G0.jpg

10:10, 11 июня, 2021
Юрий Абашев
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц