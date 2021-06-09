В Ижевске создали еще один добровольный оперотряд

Народные дружинники обеспечат порядок на улицах города уже 12 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создали еще одну добровольную народную дружину. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Административная инспекция Ижевска сформировала новый отряд для охраны общественного порядка. Он состоит из 15 активных и неравнодушных горожан, которые уже 12 июня выйдут на улицы города. Задача дружинников - не поймать нарушителей, а предотвратить правонарушения.

Эти люди добровольно выполняют свои обязанности в свободное от работы время, и станут основой возрожденного Городского оперативного отряда. Им уже вручили удостоверения и жилеты с символикой представителей народной дружины.

В Ижевске существуют и другие правоохранительные общественные объединения: городской оперативный отряд специального назначения, дорожный патруль, народная дружина казаков Удмуртии и добровольная дружина Ижевского электромеханического завода «Купол».

Войти в их состав может любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. Лучшие народные дружинники получают денежное поощрение, льготы и компенсации.

В настоящее время ведется работа по созданию народных дружин на крупных предприятиях и в высших учебных заведениях.