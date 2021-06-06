В 15 районах Удмуртии началась заготовка корма для зимовки скота

Первые 10 тыс. гектаров трав уже скошены.

Ижевск. Удмуртия. В районах Удмуртии стартовала заготовка кормовых трав для скота на зиму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

По состоянию на 4 июня, в регионе скошены первые 10 тыс. гектаров сеяных и естественных трав. Это 4% от запланированного в 2021 году объёма. Зелёная масса пойдёт на сено и силос, которых уже заготовлено 18,2 тыс. тонн и 6,1 тыс. тонн соответственно.

«Многие специалисты отмечают: из-за двухнедельной жары, которая стояла в республике в мае, растения чуть запоздали в росте и не раскрыли полностью свой потенциал. Для последующего получения стабильного травостоя также будет проводиться подкормка кормовых культур удобрениями», — рассказали в министерстве.