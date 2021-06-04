Итоги дня: возможное открытие ИКЕА и веник для Орешкина

Обзор новостей пятницы, 4 июня.

Ижевск. Удмуртия. Завершается первая неделя лета. Синоптики обещают, что выходные в Удмуртии будут теплыми и сухими. Запрет на посещение лесов снят, но костры по-прежнему нельзя разводить. Собираясь на природу, стоит захватить с собой репелленты – клещи и комары не спят. Строя планы на субботу и воскресенье, предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными новостями дня в Удмуртии.

Шоу-рум ИКЕА

В Ижевске в обозримом будущем может появиться шоу-рум и пункт выдачи заказов ИКЕА. Власти республики обсудили такую возможность с руководством компании и пригласили представителей сети в Удмуртию. Пока – в гости.

Плюшевый воришка

17-летнего подростка задержали в Ижевске за кражу двух плюшевых медведей. Игрушки, общей стоимостью почти 8 тыс. рублей, он подарил знакомым девушкам. Но вора обнаружили, а медведей изъяли.

Каждый год мы с друзьями…

Глава Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме вручил советнику президента Максиму Орешкину презент, показывающий экспортные достижения региона. Чиновник стал обладателем банного набора, который предприниматель из Удмуртии поставляет в 10 стран мира.

Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко

Авторы ролика про «Русскую кибердеревню» выпустили новое видео, посвященное Ижевску 2088 года. В нем «Ижевск Дайнемикс» во всей красе, сезонное отключение интернета вместо горячей воды, телепортация неправильно припаркованных автомобилей.

В объезд

В выходные в районе Центральной площади Ижевска будут проводиться массовые мероприятия. На это время движение по Пушкинской будет закрыто.