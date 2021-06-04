Днем может быть до +27 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Грядущие выходные в Удмуртии будут теплыми и сухими. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, ночами температура воздуха составит +6 +11 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до +22 +27 градусов.

Новая рабочая неделя начнется с кратковременных дождей, которые пройдут местами. Не исключены грозы. Температура воздуха составит +21 +26 градусов.

По предварительному прогнозу, с 8 июня похолодает, ночью ожидается +4 +9 градусов, днем +17 +22 градуса Цельсия.