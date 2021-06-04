Советник президента России получил на ПМЭФе банный набор из Удмуртии

По словам главы Удмуртии, автор таких наборов поставляет веники в 10 стран мира.

Санкт-Петербург. Глава Удмуртии Александр Бречалов во время Петербургского международного экономического форума вручил помощнику президента России Максиму Орешкину банный набор. Это произошло на сессии, посвященной электронной торговле.

«Это банный набор, но суть не в бане. Это потрясающий пример, когда предприниматель из глубинки Удмуртии, из деревни сделал продукцию. Мы ему помогли с упаковкой и продвижением, и сейчас это 10 стран мира. Деревнеобразующее предприятие в Красногорском районе», - пояснил свой презент Александр Бречалов.

В середине марта Управление Россельхознадзора сообщало, что в 2021 году из Удмуртии отправили 4 840 банных веников - эвкалиптовых, дубовых, березовых, пихтовых, можжевеловых и других.

Напомним, что Удмуртия стала первой среди регионов России (после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) по экспортной активности на eBay.