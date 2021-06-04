Face ID для коров от удмуртского бизнесмена, длинные новогодние каникулы и трагедия на железной дороге в Китае: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем день с новостной подборки.

Распознаватель коров

Предприниматель из Удмуртии Алексей Сафиулин презентовал мобильное приложение для распознавания крупного рогатого скота. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Приложение, презентованное на Петербургском международном экономическом форуме, будет различать животных по так называемому дерматоглифическому узору, а если проще — по рисунку носа.

«Достаточно навести камеру, и вы получите доступ ко всей важной информации о животном, в том числе о прививках и потомстве», — отметил Бречалов.

Это первое в мире подобное приложение.

Кошки ищут дом

Короткохвостая милашка с позитивным характером и пушистой шубой ищет себе новую семью. Кошечка привита и стерилизована. Ранее содержалась в жутких условиях, где вместе с ней жили ещё 50 кошек.

Новогодние каникулы

У россиян будут десятидневные новогодние каникулы в 2022 году. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на слова министра труда и соцполитики РФ Антона Котякова.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — заявил министр.

По его словам, майские праздники тоже будут длинными, поскольку на Первомай и День Победы будет по четыре выходных дня.

Трагедия в Китае

Пассажирский поезд, следовавший из города Урумчи в Ханчжоу, сбил на полной скорости работников на железнодорожных путях. Об этом пишет «RG.ru».

Жертвами аварии стали девять человек. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.