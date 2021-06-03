Итоги дня: выездная вакцинация в Ижевске и преференции для оборонных предприятий Удмуртии

О самых важных и интересных новостях четверга от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 41 житель заразился коронавирусом, 41 пациент выздоровел.

Вакцина, на выезд:

На Центральной площади Ижевска с 4 по 6 июня разместят мобильный пункт для вакцинации от COVID-19. На вакцинацию приглашаются лица старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Прививать будут «ЭпиВакКороной».

Идём на рекорд:

Жара в середине мая побила сразу несколько рекордов. Так, самым горячим днём стало 15 мая — тогда температура воздуха достигла +32 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 1980 году — +28,5 градуса Цельсия.

Готовы рассмотреть:

Жителям Ижевска предложили принять участие в выборе арт-объекта для сквера в Первомайском районе. Администрация Ижевска готова рассмотреть любые проекты и эскизы, лучшие будут вынесены на общественное обсуждение.

До дачи на автобусе:

В Ижевске могут продлить автобусный маршрут № 21 до Юровских дач. Об этом администрацию города просили жители микрорайона. Сейчас им приходится идти от автобусной остановки не меньше трёх километров. ИПОПАТ выразил готовность продлить маршрут, если на тракте установят освещение и обустроят остановки.

Преференции для ОПК:

На сессии Петербургского международного экономического форума глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что если дать предприятиям оборонно-промышленного комплекса преференции как для малого бизнеса, то это может стать для них мотивацией перейти на производство гражданской продукции.