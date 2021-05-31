Опасность лесных пожаров в Удмуртии, проверки аттракционов на Алтае и захват солдатами НАТО завода в Болгарии: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последний день мая встречает прохладой, поэтому одевайтесь теплее. А пока можете узнать о последних событиях из нашего обзора новостей.

Опасность пожаров

Местами на территории Удмуртии с 30 мая по 4 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Запрещено сжигать сухую траву, хворост, лесную подстилку, разводить костры и готовить пищу на огне.

За нарушение пожароопасного режима предусмотрены штрафы:

для граждан — от 4 000 до 5 000 рублей;

для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;

для юрлиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

Кошки ищут дом

Кошечка по имени Пушинка станет хранителем уюта и домашнего очага, а сильный характер сделает её настоящим другом для своего человека. Осталось только найти ей новый дом.

И грянул гром

В Алтайском крае пройдут внеплановые проверки всех аттракционов после инцидента с перевернувшимся батутом в Барнауле. Об этом сообщает «RG.ru».

Аттракцион опрокинулся от сильного порыва ветра. Две девочки получили травмы, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Руководить проверками будет заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов. Сами рейды будут проводиться инспекцией по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники.

Захват завода

Во время учений в Болгарии группа солдат США по ошибке ворвались в работающий завод по производству оливкового масла. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Предприятие находится недалеко от военного аэродрома в городе Пловдив, где проходили учения НАТО. Группа военных по ошибке вышло из зоны учений и принялось «штурмовать» здание. Попав внутрь, военные остановили работу завода и начали обыскивать помещение.

Владелец производства Марин Димитров возмутился инцидентом и заявил, что обратится в суд. Министр обороны Болгарии Георги Панайотов уже извинился за ситуацию и пообещал выплатить пострадавшим компенсацию.