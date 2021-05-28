Итоги дня: заморозки в Удмуртии и проверка социальных служб после пожара в Нылге

О самых важных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 44 новых случая ковида. 40 пациентов выписали.

Добровольно:

В Удмуртии могут возобновить выдачу многодетным семьям земельных участков без коммуникаций. Это будет возможно только с их письменного согласия.

Ревизия:

В Удмуртии после трагедии в Нылге проверят социальные службы. Также обойдут семьи, которые стоят на профилактическом учете.

Трудинспекция:

Убийство продавца в магазине на улице Клубной в Ижевске признали несчастным случаем на производстве. Теперь иждивенцы женщины смогут получить выплаты.

Снова:

1 июня, в День защиты детей, не будут продавать алкоголь.

Погода:

Заморозки на почве ожидаются в Удмуртии в последний день мая. В первый день июня будет +15, +20 градусов.