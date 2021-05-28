Итоги дня: заморозки в Удмуртии и проверка социальных служб после пожара в Нылге

О самых важных новостях пятницы.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 44 новых случая ковида. 40 пациентов выписали.
Добровольно:
В Удмуртии могут возобновить выдачу многодетным семьям земельных участков без коммуникаций. Это будет возможно только с их письменного согласия.
Ревизия:
В Удмуртии после трагедии в Нылге проверят социальные службы. Также обойдут семьи, которые стоят на профилактическом учете.
Трудинспекция:
Убийство продавца в магазине на улице Клубной в Ижевске признали несчастным случаем на производстве. Теперь иждивенцы женщины смогут получить выплаты.
Снова:
1 июня, в День защиты детей, не будут продавать алкоголь.
Погода:
Заморозки на почве ожидаются в Удмуртии в последний день мая. В первый день июня будет +15, +20 градусов.