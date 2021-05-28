Жителя Кеза осудили за спаивание ребенка

Мужчину приговорили к 80 часам обязательных работ.

Кез. Удмуртия. В Кезу осудили местного жителя за распитие алкоголя с несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

С октября 2020 года по январь 2021 года подсудимый периодически выпивал спиртные напитки с учащимся «Озоно-Чепецкой школы-интерната».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»). Обвиняемому вынесли наказание в виде 80 часов обязательных работ.