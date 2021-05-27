Крышу в детском саду, на которую жители Балезинского района пожаловались в соцсетях, отремонтируют в 2021 году

Косметический ремонт помещение ждет в июне.

Балезино. Удмуртия. Ремонт в детском саду «Березка» села Карсовай Удмуртии, на состояние которого жители пожаловались в соцсетях, запланирован на июнь. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Балезинского района.

В группе «Балезино» пользователи поделились фотографиями, на которых видно, что крыша в учреждении протекает, на полу стоят ведра, на потолке и стенах обвалилась краска.

Как рассказали в администрации, данное помещение садика не используется. Косметический ремонт там запланирован на 1-9 июня. Также в этом году там восстановят и крышу по проекту «Большой ремонт».