Жителей Удмуртии просят помочь купить канцтовары и творческие наборы для воспитанников детдома

На воспитании в учреждении находятся 53 ребёнка.

Глазов. Удмуртия. Понинскому детскому дому в Глазовском районе требуется помощь в обеспечении детей канцтоварами и творческими наборами. Об этом сообщает Региональная общественная организация «Право на жизнь».

В Понинском детдоме на воспитании находятся 53 ребёнка от 3 до 18 лет, все они посещают различные кружки и имеют творческие увлечения. С наступлением лета 12 ребят по 6-15 лет отправят в Якшур-Бодьинскую школу-интернат, где начнётся работа оздоровительного лагеря для детей с ОВЗ.

В программу лагеря входят спортивно-познавательные и развивающие игры. Для всего этого необходимы настольные игры, спортивные, канцелярские, детские игровые товары, а также изделия для летнего отдыха. На закупку товаров учреждению требуется 129,7 тыс. рублей. Детский дом ждёт любой помощи.

Все необходимые для помощи реквизиты и контакты размещены на сайте общественной организации «Право на жизнь».