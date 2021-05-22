С 24 мая на ижевском пруду начнут курсировать теплоходы

Первый будет отходить от причала в 09:00, последний - в 18:00.

Ижевск. Удмуртия. С 24 мая по ижевскому пруду начнут курсировать теплоходы. Об этом сообщает пресс-служба "Парков Ижевска".

Теплоходы будут ходить до Воложки с остановкой в Соловьевских дачах. Причал Воскресенского временно закрыт.

Отметим, что цены на билеты с прошлого сезона не изменились.

Первый теплоход отправляется в 09:00, прибывает в 11:00.

Следующий отходит в 12:00 - возвращается в 14:00.

Следующие двухчасовые прогулки начинаются в15:00 и 18:00.