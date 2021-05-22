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С 24 мая на ижевском пруду начнут курсировать теплоходы

17:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
С 24 мая на ижевском пруду начнут курсировать теплоходы
17:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теплоход\n#Ижевский пруд
Фото: arzik2
70
0

Первый будет отходить от причала в 09:00, последний - в 18:00.

Ижевск. Удмуртия. С 24 мая по ижевскому пруду начнут курсировать теплоходы. Об этом сообщает пресс-служба "Парков Ижевска". 
Теплоходы будут ходить до Воложки с остановкой в Соловьевских дачах. Причал Воскресенского временно закрыт. 
Отметим, что цены на билеты с прошлого сезона не изменились. 
Первый теплоход отправляется в 09:00, прибывает в 11:00.
Следующий отходит в 12:00 - возвращается в 14:00.
Следующие двухчасовые прогулки начинаются в15:00 и 18:00. 
17:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теплоход\n#Ижевский пруд