Итоги дня: концерт на День города в Ижевске и приглашение Илона Маска в Удмуртию

О самых главных новостях пятницы от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 48 новых случаев коронавируса. Привились уже почти 108 тыс. человек.

12 июня:

На День города в Ижевске выступит Сергей Лазарев. В этом году праздник традиционно начнется с 10 июня - Дня двора.

Ушла жара:

Выходные в Удмуртии будут дождливыми. В субботу воздух прогреется до +19, +24 градусов.

Последствия пожара:

Специалисты оценивают ущерб от лесного пожара у деревни Сидоровы горы. Лесопатологическое обследование начнется не ранее, чем через 2 месяца, чтобы лес успел немного восстановиться.

Почему бы и нет:

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил Илону Маску открыть на территории республики завод «Тесла». В следующем посте глава предложил Маску налоговые льготы и размещение в индустриальных парках.

Ушло:

Муниципальные бюджеты потеряли часть доходов из-за отмены ЕНВД. Местные власти считают, что нужно разработать предложения по компенсации с применением дифференцированного норматива по УСН.

Неправда:

В Минздраве Удмуртии опровергли информацию о закрытии спецотделения Республиканской клинической психиатрической больницы на станции Сардан. В госпитализации никому не отказывают.