В Ижевске после реконструкции открыли музей пионерии

Экспозицию об истории детского движения обновили спустя 40 лет после ее открытия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во Дворце детского и юношеского творчества открыли музей пионерии. Презентация обновленной экспозиции об истории детских и молодежных организаций Удмуртии была приурочена к Дню пионерии, сообщает пресс-служба администрации города.

Музей в ижевском Дворце пионеров был открыт в мае 1981 года. К юбилею его реконструировали: отремонтировали выставочный зал, установили новые витрины и оборудование для интерактивных экскурсий.

Гордостью музея являются личные вещи прославленной советской лыжницы Галины Кулаковой и автора книги «300 вылетов за линию фронта», Героя Советского Союза, штурмана Григория Евдокимова. Среди экспонатов представлено переходящее знамя комсомольцев, работавших на освоении целины, уникальные архивные фотографии первых в Ижевске пионеров и октябрят, воспоминания ветеранов, стоявших у истоков детского движения.

Экскурсии по обновленному музею расскажут посетителям, как развивалась пионерская организация в республике, чем занимались октябрята и какие экспедиции проводили советские школьники. Также в музее можно познакомиться с биографиями знаменитых комсомольцев и пионервожатых, узнать о вкладе подростков и молодежи Удмуртии в победу в Великой Отечественной войне.