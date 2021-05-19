Траты жителей Удмуртии на алкоголь выросли на 100 млн рублей

В начале 2021 года продажи спиртного составили 4,7 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. В первом квартале 2021 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 4,7 млрд рублей. Это на 100 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

Средние траты каждого жителя региона составили 1,05 тыс. рублей в месяц. Это больше, чем расходы на мясо (954 рубля), хлеб и хлебобулочные изделия (482 рубля), молочные продукты (493 рубля) и лекарства (406 рублей).

Чаще всего жители Удмуртии покупают пиво и пивные напитки. За первый квартал было продано 2,12 млн декалитров данной продукции. Объём купленной водки составил 290 тыс. декалитров, коньяка — 27 тыс. декалитров. Винодельческой продукции было продано 200 тыс. декалитров, в том числе 104 тыс. декалитров вина.