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В Кезском районе Удмуртии высыхает местный пруд

10:10, 17 мая, 2021
Юрий Абашев
В Кезском районе Удмуртии высыхает местный пруд
10:10, 17 мая, 2021
Юрий Абашев
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#Кез\n#Удмуртия\n#пруды
Фото: vk.com/zvezdakez
391
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Водоём начал убывать в позапрошлом году.

Кез. Удмуртия. Жители Кезского района Удмуртии обеспокоены высыханием пруда, находящегося по дороге Кез-Гыя. Об этом сообщает районная газета «Звезда».

Верх-Удинский пруд начал убывать ещё в прошлом году. На сегодняшний день он почти высох. Местные жители сожалеют об утрате водоёма, называя его лучшим местом для семейного отдыха и домом для богатой фауны.

«Я всегда этот пруд называю, наше «Кезское море»! Очень жалко будет, если мы потеряем такой красивый пруд. Где мы ещё увидим белых лебедей», — рассказала жительница Наталья Емельянова.

10:10, 17 мая, 2021
Юрий Абашев
391
0
#Кез\n#Удмуртия\n#пруды