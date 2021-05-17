В Кезском районе Удмуртии высыхает местный пруд

Водоём начал убывать в позапрошлом году.

Кез. Удмуртия. Жители Кезского района Удмуртии обеспокоены высыханием пруда, находящегося по дороге Кез-Гыя. Об этом сообщает районная газета «Звезда».

Верх-Удинский пруд начал убывать ещё в прошлом году. На сегодняшний день он почти высох. Местные жители сожалеют об утрате водоёма, называя его лучшим местом для семейного отдыха и домом для богатой фауны.

«Я всегда этот пруд называю, наше «Кезское море»! Очень жалко будет, если мы потеряем такой красивый пруд. Где мы ещё увидим белых лебедей», — рассказала жительница Наталья Емельянова.