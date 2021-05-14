Беременной 15-летней девушке из Вавожа отсрочили наказание за воровство на 14 лет

Суд приговорил будущую мать к одному году лишения свободы.

Вавож. Удмуртия. В Вавоже предстала перед судом 15-летняя девушка, обвиняемая в краже денег у знакомого своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Установлено, что 22 ноября 2020 года девушка нашла у себя дома телефон, который накануне забыл потерпевший. Обнаружив, что в смартфоне подключена услуга «Мобильный банк», она перевела с карты владельца на счёт знакомого 2 000 рублей.

На украденные деньги товарищ девушки купил для неё и её подруги алкоголь и сигареты.

Суд назначил девушке наказание в виде одного года лишения свободы в воспитательной колонии. Но в связи с её беременностью наказание было отсрочено до того, как её ещё нерождённому ребёнку исполнится 14 лет.