Итоги дня: активность клещей в Удмуртии и старт сезона в Летнем саду Ижевска

«Сусанин» рассказывает о главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 13 мая положительные тесты на ковид получили еще 43 жителя. 51 пациент выздоровел.

В полях:

План ярового сева в Удмуртии выполнен уже на 67,5%. Ежедневно засевают до 20 тыс. гектаров полей региона.

Ждет суд:

Бывший начальник противопожарной службы Удмуртии Николай Климохин предстанет перед судом. Ему предъявили обвинение по двум статьям – злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Льгота:

Социально ориентированным некоммерческим организациям в Удмуртии планируют продлить нулевую ставку по налогу на имущество на 2021 год.

Кусают:

С начала сезона более 3 тыс. жителей Удмуртии обратились в больницы с жалобами на клещей. Более 50% пострадавших – в Ижевске.

Сезон:

Открытие сезона пройдет в Летнем саду и на фан-зоне парка Кирова в Ижевске. На праздники ждут 14 и 15 мая.