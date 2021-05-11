Итоги дня: усиление мер безопасности в Удмуртии после казанской трагедии и аномальная жара

О самых главных новостях первого рабочего дня недели.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 11 мая в Удмуртии выявили 41 новый случай ковида, две пациентки скончались.

Жара:

Аномальная жара идет в Удмуртию. 14 и 15 мая по республике ожидается до +32 градусов. Медики советуют в такую погоду надевать свободную одежду из натуральных материалов, не забывать про головной убор. С полудня и до 4-х вечера находиться в проветриваемом помещении. Ограничить физические нагрузки и пить больше воды.

Проверки:

После стрельбы в школе в Казани в Удмуртии проверят всех молодых владельцев оружия. Таких в регионе насчитывается 98.

Безопасность:

Трагедия в Казани показала, что в школах и других учреждениях необходимо усилить меры безопасности. В образовательных организациях Удмуртии проведут инструктажи, проверят пропускной режим.

На месяц:

С 11 мая по 11 июня из-за ремонта теплосети в Ижевске ограничили движение по правой полосе на улице Максима Горького. Чтобы не возникало пробок, водителей просят объезжать участок.