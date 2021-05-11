Сезон открыт: пьяного подростка эвакуировали на носилках с городского пляжа Ижевска

Юношу из воды вытащил очевидец.

Ижевск. Удмуртия. Пьяного подростка вынесли на носилках с городского пляжа Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы столицы Удмуртии.

Сообщение о нетрезвом юноше поступило около 17:20 в понедельник, 10 мая. Компания пьяных подростков отдыхала на пляже и пыталась плавать. Одного из них несколько раз пришлось вытаскивать из воды очевидцу, который и вызвал помощь.

Прибывшие спасатели при помощи носилок вытащили с пляжа самого «хорошего» подростка, так как свои ноги его уже не держали. Затем его передали врачам. Товарища неудачливого пловца опросила полиция.