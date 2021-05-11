В Госавтоинспекции напомнили жителям Удмуртии о порядке проведения техосмотра

В случае удачного прохождения для автомобиля оформляется диагностическая карта.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о порядке проведения техосмотра (ТО) транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Удмуртской Республике.

Для прохождения техосмотра можно обратиться в пункт любого оператора, вне зависимости от места регистрации машины. Список таких пунктов можно найти на сайте Российского союза автостраховщиков.

По результатам осмотра, если автомобиль соответствует требованиям безопасности, оператор оформляет диагностическую карту, которая с 1 марта 2021 года выпускается в электронном виде. Оформленные до этого числа остаются актуальными до следующего техосмотра.

Диагностическая карта может быть аннулирована в случае, если автомобиль не прошёл техосмотр или он не соответствовал требованиям. За этим последует информирование страховой компании, заключившей договор ОСАГО на основании такой карты.