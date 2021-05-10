На поддержку льноводства в Удмуртии планируется направить около 90 млн рублей

В 2021 году планируется увеличить посевные площади на 400 га.

Ижевск. Удмуртия. На поддержку льноводства в Удмуртии в 2021 году планируется направить 90 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В текущем году планируется увеличить посевные площади льна на более чем 400 га и в целом составить 5,67 тыс. га. Валовый сбор должен составить 4 тыс. тонн со средней урожайностью не ниже прошлогоднего уровня (в 2020 году – 3,3 тыс. тонны и 7 центнеров с га соответственно).

Сеять лён будут 8 сельских районов Удмуртии.

На поддержку льноводов в этом году планируется выделить 89,8 млн рублей субсидий, что на 29,6 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Средства пойдут на реконструкцию и модернизацию предприятий.

«Главная задача на 2021 год – это вывести на экспорт первую крупную партию котонина. Я очень надеюсь, что этого наши льноводы добьются. Это нужно прежде всего для того, чтобы сохранить ту производственную базу, которая осталась в отрасли. Дать льносеющим и льноперерабатывающим предприятиям новую возможность зарабатывать и выйти на рентабельный уровень производства», - прокомментировала министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.