В Удмуртстате рассказали, как Удмуртия переживала годы войны

Сражаться за родину отправились 364 тыс. земляков.

Ижевск. Удмуртия. На полях сражения в годы Великой Отечественной войны погибли 145 тыс. бойцов из Удмуртии. Об этом сообщает Удмуртстат.

Всего на фронт отправились 364 тыс. жителей республики.

За годы войны в Удмуртии родилось 126, 4 тыс. малышей, тогда как в мирном 1940 году на свет появилось 50 тыс. новорожденных. Вступить в брак с 1941 по 1945 годы решили 22,8 тыс. влюбленных пар, развестись – 1,9 тыс.

В 1945 году средняя зарплата жителя Удмуртии составляла 44,8 рубля. Большинство трудились в промышленности, торговле и общепите, сельском хозяйстве и в транспортной сфере.

За годы войны валовая продукция промышленности выросла более чем в 2,3 раза. Впервые на заводах Удмуртии стали отливать легированную сталь в мартеновских печах.

Колхозы Удмуртии сдали государству десятки миллионов пудов хлеба, тысячи тонн мяса и молока, несмотря на то, что сбор зерна за время войны сократился на 40%, вполовину уменьшилось поголовье свиней, коз и овец – на 30%.

В это тяжелое время в Удмуртии продолжили открывать детские сады – удалось ввести в эксплуатацию 21 учреждение, 183 начальные школы, 14 семилетних школ, 32 больницы.

Еще одно значимое событие – строительство аэродрома в 1943 году. 8 июля 1944 года состоялось открытие ижевского аэропорта. В 1943 году также открыли новое каменное здание цирка, запустили движение по новому участку дороги «Ижевск-Балезино» протяженностью 146 км.