Музыкальный трамвай запустят от Буммаша до улицы Промышленной в Ижевске

Для пассажиров исполнят песни военных лет.

Ижевск. Удмуртия. Музыкальный трамвай выйдет на маршрут №2 в Ижевске 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Вместе с пассажирами под аккомпанемент баяна победители песенно-поэтического фестиваля «Зори Отечества» исполнят известные песни военных лет. Отметим, что маршрут №2 выбрали не случайно, в 1941 году работники ижевского трамвая проложили по городу пути и контактную сеть, после чего от улицы Промышленной был открыт этот маршрут.

В 11:13 трамвай отправится со станции «Буммаш». Бортовой номер вагона – 2013.

В 11:20 транспорт будет на остановке улицы Тимирязева, в 11:33 – у магазина «Океан», в 11:41 – «Центр», 11:50 – «улица Орджоникидзе», в 11:55 сесть в трамвай можно на улице Промышленной.

В обратном направлении от улицы Промышленной трамвай поедет в 11:59, в 12:04 остановится на улице Орджоникидзе, в 12:13 – «Центр», в 12:21 он будет ждать пассажиров на остановке магазина «Океан», в 12:33 – на улице Тимирязева, в 12:40 завершит свой путь на Буммаше.